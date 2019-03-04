Схема движения городских автобусов изменится в Пскове 10 марта

19:26, 04 марта 2019, ПАИ

10 марта в Пскове изменится схема движения городских автобусов в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Масленицы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», в период с 8:00 до 19:00 закрывается движение транспорта по Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской и Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова.

Автобусы маршрутов № 4, 17, 116 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 3 с Завеличья будут двигаться по Рижскому проспекту, через площадь Ленина с поворотом на Запсковье, по улицам Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы № 14 с Завеличья поедут по улице Коммунальной, улице Максима Горького через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.



Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала проследуют по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы (с остановкой), дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы (с остановкой), по улице Яна Фабрициуса на автовокзал.



Автобус маршрута № 109 от автовокзала поедет к Летнему саду с поворотом на улицу Кузнецкую, далее по улицам Инженерной, Алтаева, к архиву, по улице Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.



Автобус № 19 с Цементного склада пустят через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала - по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы на Цементный склад.



Автобусы маршрута № 11 проследуют с улицы Звёздной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.



Автобусы № 1 поедут со Снятной горы по улицам Ижорского батальона, Леона Поземского с поворотом у церкви Косьмы и Домиана на улице Труда, потом по улицам Текстильной, Алтаева, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлении со всеми остановками.



Автобусы маршрутов № 8, 8А будут следовать через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала - по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы, и по улице Яна Райниса.



Автобусы № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9:35 и 13:35 проследуют по улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса, через площадь Победы, по улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.



Автобусы маршрутов № 22, 25, 30, 114, 118, 121, 124, 127, 142 будут курсировать без изменения схемы движения.