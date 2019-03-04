Продолжается прием заявок на всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою»

20:13, 04 марта 2019, ПАИ

Продолжается прием заявок на Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», который проводит фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в сотрудничестве с Российским движением школьников, РГДБ, Музеем Победы и Почтой России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Конкурс посвящен подвигам детей и подростков во время Великой Отечественно войны и основан на уникальной книге-трилогии «Маленькие герои большой войны», в которой автор-составитель, ветеран, историк, член Союза писателей России А. В. Никоноров собрал исторические подтвержденные факты детского героизма в годы войны.

«Первый конкурс «Спасибо маленькому герою» проводился в 2018 году и вызвал широкий общественный резонанс — мы получили около 3 тысяч конкурсных работ с разных уголков России, и в каждой работе чувствовалось уважение, творческое осмысление такого сложного и трагического явления как участие детей и подростков в войне, весь тираж трилогии — более 5 тысяч экземпляров мы разослали по школам и библиотекам. Я надеюсь, что благодаря конкурсу школьники откроют для себя новые страницы истории нашей страны, своей семьи, откроют имена истинных героев, благодаря которым была завоевана Великая Победа!» - отметила телеведущая, мисс Вселенная, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Конкурс 2019 года проводится по 5 номинациям: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж», «Проект монумента юных защитников Отечества».

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 21 февраля по 8 апреля. По итогам рассмотрения работ 18 апреля будет объявлен список победителей, а 25 апреля в Музее Победы на Поклонной горе состоится торжественная церемония награждения победителей и праздничный концерт.

Благотворительный фонд создан в 2009 году телеведущей, мисс Вселенной Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно — просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.

Проект «Маленькие герои большой войны» - культурно-просветительский проект, направленный на сохранение исторический памяти о подвигах детей во время Великой отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. В рамках проекта в 2015—2016 годы выпущена книга-трилогия «Маленькие герои большой войны», в 2018 году проект реализован с использованием гранта Фонда президентских грантов: проведен первый всероссийский онлайн урок мужества с участием ветеранов-героев книги-трилогии, к которому присоединились 1 тысяча 283 школы со всей России, проведен первый всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою», а также высажены более 130 аллей памяти детей-героев в разных городах России, проект охватил 43 региона.