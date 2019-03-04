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Общество

Правила дорожного движения разъяснили сотрудники ГИБДД детям из Новосокольников

В Новосокольниках сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с детьми по правилам дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, представитель Госавтоинспекции Нелли Смирнова разъяснила ребятам из Подберезинской средней школы и Иваньковского и Подберезинского детских садов правила поведения вблизи проезжей части. Она также рассказала о наиболее часто встречающихся опасных дорожных ситуациях и напомнила, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу. Особое внимание в беседе уделялось использованию световозвращающих элементов.

С юными слушателями была также проведена викторина по правилам дорожного движения. Участники занятия узнали об истории применения ремней безопасности, ответили на различные вопросы и продемонстрировали свои знания о безопасном поведении на дороге.

В завершение мероприятия детям показали видеоролики, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

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