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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Невеле

4 марта сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провели профилактический рейд в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники осуществили подворовой обход домовладений, провели инструктаж с населением и индивидуальные беседы о правилах пожарной безопасности в быту. Они также распространили 35 листовок на противопожарную тематику.

В рамках мероприятия до населения доведена обстановка с пожарами на территории Невельского района за 2019 год и информация об административной ответственности за несоблюдение правил пожарной безопасности. Рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов.

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