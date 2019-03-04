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Общество

Акция «8 Марта – в каждый дом!» прошла в Пскове

В Пскове в преддверии Международного женского дня прошла акция «8 Марта – в каждый дом!», в рамках которой участковый уполномоченный отдела полиции №2 УМВД России по Пскову младший лейтенант полиции Артур Шишло поздравил женщин, проживающих на обслуживаемой территории, с весенним праздником.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе поквартирного обхода в микрорайоне «Кресты» страж порядка пообщался с жильцами, выслушал их пожелания и просьбы. Он также поздравил представительниц прекрасного пола с праздником и вручил им «не совсем обычные» поздравительные открытки. В них указаны номера телефонов участкового, есть его фото и адрес подразделения полиции. «Это позволит гражданам постоянно поддерживать контакт с полицией и более оперативно решать волнующие их вопросы», - считают в УМВД.

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