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Спорт

Лучших самбистов среди юношей и девушек определили в Псковской области

2 марта в поселке Писковичи состоялось первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения и XI областная спартакиада учащихся по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в федерации самбо Пскова.

Среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения лучшие результаты показали воспитанники псковской ДЮСШ «Мастер»: 1 место до 34 килограммов - Ника Котельникова, 1 место до 51 килограммов  - Стефания Двужильная, 1 место до 55 килограммов  - Милания Двужильная, 2 место до 34 килограммов - Диана Бабаева, 2 место до 42 килограммов - Кирилл Маланин, 2 место до 46 килограммов - Игорь Кохан, 3 место до 35 килограммов - Петр Сазонов и Антон Маланин, 3 место до 38 килограммов - Алексей Попов, 3 место до 50 килограммов - Матвей Парфенов, 3 место до 54 килограммов - Владислав Гардиенко.

Среди юношей 2003-2004 годов рождения в число призеров вошли воспитанники ДЮСШ «Мастер: 1 место до 52 килограммов - Виктория Ордина, 1 место до 56 килограммов - Полина Ванюхина, 1 место до 60 килограммов  - Валентина Тоечкина, 1 место до 65 килограммов – Ангелина Степанова, 1 место до 70 килограммов  - Александра Макарова, 1 место до 42 килограммов - Дамир Аверин, 1 место до 50 килограммов - Михаил Колыванов, 1 место до 60 килограммов  - Савелий Мех, 1 место до 66 килограммов - Александр Иванов, 1 место свыше 84 килограммов - Иван Драничников, 2 место до 46 килограммов - Владимир Воронцов, 2 место до 55 килограммов  - Александр Кузиков, 2 место до 72 килограммов - Александр Передерко, а также воспитанник спортклуба «Бригантина» Исмаил Исмаилов - 2 место до 78 килограммов.

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