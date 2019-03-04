75 жителей Псковской области заболели кишечными инфекциями за прошедшую неделю

21:26, 04 марта 2019, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области зарегистрированы 75 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ), из них 29 – в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость ОКИ в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю специалисты исследовали 27 проб воды, из них 9 не соответствуют требованиям. Также проверены 103 смыва (1 не соответствует требованиям) и 44 пищевых продуктов, из них 2 не соответствуют требованиям.

Сотрудники управления составили 24 протокола об административных правонарушениях, выдали 13 предписаний об устранении нарушений и 4 представления.