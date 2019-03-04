На 4,1% выросли перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в феврале

21:36, 04 марта 2019, ПАИ

В феврале с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлены порядка 11 млн пассажиров, что на 4,1% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, количество пассажиров поездов пригородного сообщения составило 9,8 млн человек (+4,1%), пассажиров поездов дальнего следования – 1,1 млн (+4,4%).

Пассажирооборот в дальнем следовании в феврале составил 786 млн пасс-км (+1,7% к аналогичному периоду прошлого года), в пригородном сообщении – 347 млн пасс-км (+5,7% к уровню февраля 2018 года). Суммарный пассажирооборот на Октябрьской железной дороге в феврале составил 1,13 млрд пасс-км, что на 2,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.