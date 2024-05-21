Основные задачи на новой должности обозначил Евгений Васильев

15:31, 21 мая 2024, ПАИ

Основные задачи на новой должности обозначил исполняющий обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

«Для того чтобы исправить существующие недочёты, надо сначала остановить тот процесс ухудшения, который был. В ближайшие несколько недель мы с этим справимся», – отметил Евгений Васильев.

Основная цель, которая стоит перед руководителем учреждения и персоналом, – качественная и доступная квалифицированная медицинская помощь детям всех возрастов.

«Среди задач, стоящих передо мной, есть улучшение качества жизни для наших специалистов. Они должны не выгорать на работе, не погружаться в рутину, а развиваться, как происходит во многих медицинских учреждениях нашего региона. Я это вижу своими глазами», – рассказал Евгений Васильев.

Ещё одна задача – понимание детей и их мировоззрения, подчеркнул он. Это необходимо, чтобы пациенты больницы чувствовали себя максимально комфортно, отметил руководитель больницы.

«Одно хочу обозначить. Я говорю для всех абсолютно. Несмотря на то, что я теперь на новой должности, я обязательно найду время для больных», – обратил внимание гость студии.

Напомним, Евгения Васильева назначили исполняющим обязанности главного врача Псковской детской областной клинической больницы. 24 апреля нового руководителя представили коллективу учреждения.