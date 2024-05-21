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Общество

Более 180 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области

185 педагогов-навигаторов в Псковской области примут участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» в 2024–2025 учебном году, сообщили ПАИ организаторы проекта.

Более 180 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области. Фото организаторов проекта «Билет в будущее»

«В этом году педагогов – участников проекта стало больше, так как проект «Билет в будущее» является неотъемлемой частью обязательной единой модели профориентации «Профминимум», которая уже успела зарекомендовать себя как необходимая и интересная программа для наших детей. Особый интерес к участию в проекте проявили учителя из отдалённых районов Псковской области и малокомплектных школ», – пояснила региональный координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Отметим, что в 2024 году в профессиональных пробах примут участие почти 6000 школьников Псковской области. Профпробы пройдут по 45 компетенциям на 12 площадках среднего и дополнительного профессионального образования. Также школьники смогут посетить девять промышленных предприятий, выступающих партнёрами проекта.

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».

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