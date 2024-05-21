Игрушку из «Коробки храбрости» будут получать дети после операции в областной больнице

16:27, 21 мая 2024, ПАИ

Дети после каждой операции в Псковской детской областной клинической больнице будут получать игрушку из «Коробки храбрости», рассказал исполняющий обязанности главного врача медучреждения Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

«Мы это анонсировали сегодня. После каждой операции будут получать игрушку из «Коробки храбрости», – сказал Евгений Васильев.

По его словам, игрушки могут принести организации и любые неравнодушные псковичи. «Для каждого родителя и ребёнка операция – огромное событие в жизни, а для отделения это обычная рядовая ситуация. Я хочу доказать, что мы сочувствуем каждому ребёнку, мы понимаем, какую он испытывает боль. И за то, что они переносят с крепкими нервами и силой своего характера это испытание, они получают подарок, собранный силами всего города», – отметил руководитель больницы.

Перечень игрушек, которые можно принести, можно найти на сайте больницы. Нельзя приносить мягкие игрушки, а также те, которые содержат магниты или батарейки. Для подарков доступны те игрушки, которые можно мыть и которые не нанесут вред ребёнку.