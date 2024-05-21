Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игрушку из «Коробки храбрости» будут получать дети после операции в областной больнице

Дети после каждой операции в Псковской детской областной клинической больнице будут получать игрушку из «Коробки храбрости», рассказал исполняющий обязанности главного врача медучреждения Евгений Васильев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 21 мая.

Евгений Васильев: «Я хочу доказать, что мы сочувствуем каждому ребёнку». Фото: Андрей Степанов

«Мы это анонсировали сегодня. После каждой операции будут получать игрушку из «Коробки храбрости», – сказал Евгений Васильев.

По его словам, игрушки могут принести организации и любые неравнодушные псковичи. «Для каждого родителя и ребёнка операция – огромное событие в жизни, а для отделения это обычная рядовая ситуация. Я хочу доказать, что мы сочувствуем каждому ребёнку, мы понимаем, какую он испытывает боль. И за то, что они переносят с крепкими нервами и силой своего характера это испытание, они получают подарок, собранный силами всего города», – отметил руководитель больницы.

Фото сгенерировано нейросетью. Фото носит иллюстративный характер

Перечень игрушек, которые можно принести, можно найти на сайте больницы. Нельзя приносить мягкие игрушки, а также те, которые содержат магниты или батарейки. Для подарков доступны те игрушки, которые можно мыть и которые не нанесут вред ребёнку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 мая 2024

В Совете Федерации работает выставка, посвящённая Псковской области
21 мая 2024

Игрушку из «Коробки храбрости» будут получать дети после операции в областной больнице
21 мая 2024

Проект комплексного развития сельских территорий Псковской области обсудили в Совете Федерации
21 мая 2024

Игорь Дитрих: В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации у региона есть возможность обозначить самые острые проблемы
21 мая 2024

Основные задачи на новой должности обозначил Евгений Васильев
21 мая 2024

Более 180 педагогов-навигаторов примут участие в проекте «Билет в будущее» в Псковской области
21 мая 2024

Исполняющий обязанности главврача Псковской детской областной больницы Евгений Васильев стал гостем «Оглавления»
21 мая 2024

В России впервые показали новые автомобили Volga

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...