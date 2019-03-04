«Горячая линия» по вопросам профилактики кори работает в Псковской области

22:10, 04 марта 2019, ПАИ

С 4 марта в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области начала работу «горячая линия» в рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику кори. Ее работа продлится до 18 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, специалисты службы и эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» расскажут об основных правилах профилактики кори, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

Обратиться на «горячую линию» можно с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефонам: 8 (8112)-66-47-29, 66-42-79, 66-29-81, 66-45-23. Также консультации можно получить по телефону «горячей линии» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» - 8 (8112)-66-29-81.