Финал областного конкурса «Я и пожарная безопасность» прошёл в Пскове

22:24, 04 марта 2019, ПАИ

1 марта в Пскове в актовом зале МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Л. И. Малякова» прошел финал конкурса «Я и пожарная безопасность», в котором приняли участие дружины юных пожарных (ДЮП) образовательных учреждений Пыталовского, Новоржевского, Гдовского, Великолукского и Бежаницкого районов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, открыла конкурс ведущий методист центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» Светлана Таганова. Она поздравила ребят с началом соревнований и пожелала им успешного конкурсного дня. Затем ребятам был продемонстрирован ролик социальной рекламы дружины юных пожарных, победивший в прошлом году.

Порядок, в котором ДЮП должны были представить творческие выступления и соревноваться в эстафете «Боевое развертывание», определила проведенная жеребьевка.

По итогам конкурса творческих выступлений первое место заняла команда Новоржевского района, второе – ребята из Великолукского района, на третьем месте оказалась ДЮП Гдовского района. Четвертое и пятое места заняли соответственно команды Пыталовского и Бежаницкого районов.

Призовые места в эстафете «Боевое развертывание» распределились следующим образом: 1 место - ДЮП Бежаницкого района (30 секунд); 2 место – ДЮП Гдовского района (32 секунды); 3 место – ДЮП Новоржевского районо (33 секунды); 4 место – ДЮП Пыталовского района (34,5 секунд); 5 место – ДЮП Великолукского района (46 секунд).

Все команды получили памятные призы, подарки, почетные грамоты и дипломы, предоставленные комитетом образования Псковской области, Псковским областным отделением ВДПО, ГУ МЧС России по Псковской области, ФКУ «Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Псковской области», филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», дирекцией института профессионального образования «Эксперт» и редакцией газеты «Комсомольская правда-Псков».