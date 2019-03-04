Рекомендации по выбору блинов на Масленицу дал псковичам Роспотребнадзор

22:59, 04 марта 2019, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области даёт рекомендации по выбору блинов на Масленицу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки), либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности», — отметили в Роспотребнадзоре.

В том числе в ведомстве обратили внимание на то, что упаковка должна быть целостной с отсутствием дефектов, вызванных неправильным хранением и транспортировкой. Все блинчики должны быть примерно одинакового размера, плотно свернутыми, цвет их может колебаться от кремового до слегка коричневого. Блины должны храниться при температуре, установленной изготовителем и указанной на этикетке продукции.

Также рекомендуется внимательно изучить состав готовых блинов. В идеале они должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако, использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

При приобретении ингредиентов для домашнего изготовления блинов – яиц, муки, молока – необходимо обратить внимание на наличие информации об изготовителе (производителе) пищевой продукции, дату и сроки годности продукта, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

«Если вы решили отведать блинов в местах, где проводятся уличные гуляния или другие массовые мероприятия, то присмотритесь к условиям реализации продукции: соблюдаются ли правила гигиены продавцом, содержит ли он в чистоте свое рабочее место, соблюдает ли условия хранения начинок и прочих ингредиентов. Избегайте покупки в торговых точках, где пренебрегают правилами гигиены», – сообщили в ведомстве, и напомнили о необходимости протирать руки гигиеническими салфетками перед употреблением пищи.

«Помните о принципах рационального питания: не переедайте и не увлекайтесь алкогольными напитками. Чтобы застолье прошло без проблем, чередуйте потребление жирных и жареных блюд с потреблением сырых овощей — они способствуют нормализации пищеварения. Больше времени проводите на свежем воздухе и участвуйте в праздничных мероприятиях, чтобы активный отдых был на пользу здоровью. При появлении первых признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью», - заключили в Роспотребнадзоре.

Масленица в 2019 году началась сегодня, 4 марта, и продлится до 10 марта. Отметим, посещение праздничных мероприятий, посвящённых проводам зимы и Масленичным гуляниям в Псковской области, вошло в список 10 лучших путешествий по России в марте.