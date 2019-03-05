Международный день блина празднуется 5 марта

08:57, 05 марта 2019, ПАИ

В один из вторников февраля или марта, который совпадает с «жирным» вторником, отмечается Международный день блина (International Pancake Day), который особенно популярен в Англии и в Америке. В этом году он выпал на 5 марта, сообщает сalend.ru.

В США первый блинный праздник состоялся в Канзасе в 1950 году, а вот в английском городке Олни он проводится уже более 500 лет.

Началось с того, что как-то во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя на кухне. Внезапно раздался колокольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, что, забыв обо всем на свете, помчалась в церковь прямо со сковородкой в руках и скворчащими на ней блинчиками. Это было в 1445 году.

С тех пор горожане устраивают ежегодный забег с блинами — женщины, непременно в платьях и фартуках, должны пробежать определенную дистанцию, подбрасывая блин на сковородке.

Подобная традиция существует и в Westminster School в Лондоне — блин, испеченный с конским волосом, чтобы он не развалился, подбрасывают на сковороде, а потом ученики стараются отхватить кусок побольше.