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За сбыт наркотиков в составе преступной группы псковичка предстанет перед судом

Псковский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении участницы преступного сообщества, занимающегося незаконным сбытом наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в июле 2017 года неустановленный человек для получения финансовой выгоды создал и возглавил преступное сообщество в форме структурированной организованной группы в целях сбыта наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен, путем их продажи через закладки с использованием специального сайта в Интернете, а также автоматизированных аккаунтов одного из мессенджеров и электронных платежных систем для приема платежей от покупателей при проведении сделок.

По версии следствия, в июле 2017 год в Пскове обвиняемая вошла в состав преступного сообщества, участником которого являлась до 21 ноября 2017 года, до момента задержания сотрудниками областного УМВД. Фигурантка выполняла обязанности «помощника оператора» и «граффитчика». Действуя в составе преступного сообщества, она совершила на территории Пскова ряд преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. В ходе следствия изъяты наркотики общей массой 1,713 грамма и амфетамин массой 0,4 грамма.

В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней), пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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