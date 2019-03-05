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Общество

Единый стандарт по продаже услуг гражданам разработают для банков в России

В России для банков планируют разработать стандарт по продаже населению рискованных продуктов с инвестиционной составляющей. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на президента Национальной финансовой ассоциации (саморегулируемая организация, в которую входят крупнейшие банки) Василия Заблоцкого, клеркам запретят продавать одни услуги под видом других, умалчивая обо всех составляющих.

Под «рискованными продуктами» понимаются вложения в паевые инвестиционные фонды, ценные бумаги, перечисление средств на брокерские и индивидуальные инвестиционные счета, которые иногда предлагаются населению под видом вкладов.

Каждый десятый россиянин страдает от продажи ему таких продуктов и умалчивания. Инициатива призвана изменить эту ситуацию.

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