В тюрьму отправился гражданин Эстонии, пытавшийся застрелить жителя Нового Изборска

09:20, 05 марта 2019, ПАИ

Прокуратура Печорского района поддержала государственное обвинение в суде с участием присяжных заседателей по уголовному делу в отношении гражданина Эстонии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, Печорский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть на умышленное причинением смерти другому человеку).

В суде установлено, что 25 ноября 2017 года около 20:00 мужчина, находясь около дома №30 на улице Изборской в деревне Новый Изборск Печорского района снарядил принадлежащее его знакомому охотничье ружье «ИЖ-27М» двумя охотничьими патронами. Затем с целью убийства местного жителя выстрелил из охотничьего ружья в спину последнему. В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Смерть потерпевшего не наступила по независящим от виновного обстоятельствам в связи с оказанием своевременной медицинской помощи в Псковской областной клинической больнице.

По результатам судебного разбирательства коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Отбывать назначенное наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.