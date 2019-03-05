Предложено установить минимальную цену на пиво в России

11:05, 05 марта 2019, ПАИ

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции предложил установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво от 35 рублей за 0,5 литра. Как сообщает газета «Известия», инициативу направили в Минфин.

По словам представителей союза производителей, слишком низкая цена на пиво говорит о его сомнительном качестве и вызывает вопросы к легальности его производства.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что в ведомстве поддержали идею. Но при этом он пояснил, что без детальных расчетов минимальную цену устанавливать не будут.

Введение МРЦ на пиво повысит эффективность госконтроля в борьбе с нелегальной продукцией на рынке и позволит сформировать конкурентоспособную среду, уверены в Федеральной антимонопольной службе.