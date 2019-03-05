Привести пожарный водоем в надлежащее состояние потребовал прокурор от администрации Пустошки

11:08, 05 марта 2019, ПАИ

Администрация Пустошки не обеспечила надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения (гидрантов) на территории районного центра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, ни один из 10 пожарных водоемов, расположенных в границах Пустошки, не пригоден для забора воды в зимний период – не имеется подъездов к водоему, не очищены от снега. В этой связи прокурор района в адрес главы администрации городского поселения направил представление с требованием незамедлительного устранении выявленных нарушений закона.

Материал прокурорской проверки направлен в контролирующий орган для решения вопроса о привлечении должностного лица к административной ответственности по статье 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и реальное устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуры района, добавили в ведомстве.