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Четырёхлетний мальчик пострадал в ДТП на перекрёстке проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове

Четырёхлетний мальчик пострадал в ДТП на перекрёстке проспекта Энтузиастов и Сиреневого бульвара в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 4 марта в 19:25 «Форд Фокус» при повороте налево на нерегулируемом перекрёстке столкнулся с автомобилем «Шкода Фабиа», который ехал прямо. Госпитализация ребенку, ехавшему в «Шкоде», не потребовалась. 

В этот же день в 18:10 в Псковском районе на 1-м километре дороги Моглино - Ветошка ВАЗ-21150 на закруглении съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП 27-летняя девушка-водитель получила незначительные травмы, не госпитализирована.

Других ДТП за минувшие сутки не зарегистрировано. 

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