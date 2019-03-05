Федеральный судья требуется в Печорском районе

10:56, 05 марта 2019, ПАИ

Квалификационная коллегия судей Псковской области объявила об открытии вакансии на должность федерального судьи Печорского районного суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в регионе.

Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются по 22 марта в управлении судебного департамента в Псковской области (Псков, улица Розы Люксембург, 19, кабинет № 8). Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Справки по телефонам 54-12-40, 57-10-07.