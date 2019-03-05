Дороги в деревнях Опочицы и Подосье будут отремонтированы в Псковском районе
Центральный проезд в деревне Опочицы будет отремонтирован в Завеличенской волости Псковского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8 млн 34 тыс. 828 рублей, источник финансирования - средства муниципального образования на 2019 год за счет субсидии федерального и областного средства бюджетов. Проведение аукциона запланировано на 25 марта.
Также районная администрация заказала работы по ремонту дороги по улице Мелиораторов в деревне Подосье Логозовской волости. На эти цели планируется потратить 4 млн 578 тыс. 602 рубля, источник финансирования - тот же. Аукцион состоится 29 марта.