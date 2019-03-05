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Общество

Псковская компания-производитель косметики для мужчин претендует на премию Top Barbershop

Псковская компания-производитель косметики для мужчин Iron Barber претендует на премию Top Barbershop в номинации «Отечественный косметический бренд 2018 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщил создатель бренда Степан Манфановский.

Голосование проводится на сайте премии. Его участники могут одновременно поддержать двух номинантов. В разделе, где представлен псковский бренд, на победу претендуют сразу 11 компаний. По состоянию на 10:00, псковская косметика занимает третье место с 239 голосами.

Голосование за лучший отечественный косметический бренд продлится до 9 марта.

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