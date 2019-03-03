Полотна Архипа Куинджи из собрания Псковского музея вернулись из Третьяковской галереи

11:35, 05 марта 2019, ПАИ

Полотна «Днепр» и «Лунная ночь» вернулись с персональной выставки Архипа Куинджи, которая проходила в Третьяковской галерее в Москве с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Отметим, что речь идёт о той самой выставке, с которой 27 января была украдена картина художника «Ай-Петри. Крым». На следующее утро картину удалось вернуть, а злоумышленника задержать. После происшествия полотно требует реставрации.

После выставки в Третьяковке псковские картины отправятся в хранилище, так как Картинная галерея музея закрыта в связи ремонтно-реставрационными работами.