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Культура

Полотна Архипа Куинджи из собрания Псковского музея вернулись из Третьяковской галереи

Полотна «Днепр» и «Лунная ночь» вернулись с персональной выставки Архипа Куинджи, которая проходила в Третьяковской галерее в Москве с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Картина "Днепр" (1901 год)

Отметим, что речь идёт о той самой выставке, с которой 27 января была украдена картина художника «Ай-Петри. Крым». На следующее утро картину удалось вернуть, а злоумышленника задержать.  После происшествия полотно требует реставрации.

После выставки в Третьяковке псковские картины отправятся в хранилище, так как Картинная галерея музея закрыта в связи ремонтно-реставрационными работами.

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