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За кражу 22 плафонов из подъезда псковичу грозит тюрьма

40-летний житель Пскова предстанет перед судом за кражу плафонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре. 

В сентябре 2018 года мужчина похитил плафон в одном из подъездов новостройки по улице Ижорского батальона в Пскове и продал его на рынке. Впоследствии он приходил и воровал плафоны еще 4 раза. Жители подъезда заметили пропажу, и однажды собственник одной из квартир увидел, как злоумышленник откручивает плафон. На вопрос о том, что он делает, мужчина представился электриком дома. Молодой человек предложил «электрику» сфотографироваться, на что последний согласился. Фотографию предоставили сотрудникам полиции, которые установили похитителя. Установлено, что обвиняемый похитил 22 плафона на сумму свыше 4 тысяч рублей, часть из которых он продал. Часть была изъята у знакомых мужчины по месту его жительства.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

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