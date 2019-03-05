Псковский пенсионер повторно сел за руль нетрезвым и получил 20 тысяч рублей штрафа

11:40, 05 марта 2019, ПАИ

В Пскове 81-летнего местного жителя оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили водительских прав на 2 года и 10 месяцев за повторную езду в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Мужчина ранее был осужден по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В конце августа 2018 года на территории кладбища «Орлецы» он вновь сел за руль ВАЗ-21074 нетрезвым. Около дома №45/1 на улице Коммунальной мужчину остановили стражи порядка.

В начале сентября 2018 года мужчина снова управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и у дома 35/37 на улице Освободителей он съехал в кювет. В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.