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Общество

Псковский пенсионер повторно сел за руль нетрезвым и получил 20 тысяч рублей штрафа

В Пскове 81-летнего местного жителя оштрафовали на 20 тысяч рублей и лишили водительских прав на 2 года и 10 месяцев за повторную езду в нетрезвом состоянии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Мужчина ранее был осужден по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, то есть за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В конце августа 2018 года на территории кладбища «Орлецы» он вновь сел за руль ВАЗ-21074 нетрезвым. Около дома №45/1 на улице Коммунальной мужчину остановили стражи порядка.

В начале сентября 2018 года мужчина снова управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и у дома 35/37 на улице Освободителей он съехал в кювет. В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

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