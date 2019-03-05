За повторную езду в нетрезвом виде пскович отправится на обязательные работы

15:38, 05 марта 2019, ПАИ

За повторную езду в состоянии алкогольного опьянения 45-летний пскович приговорён к обязательным работам на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств на срок 2 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

В суде установлено, что в апреле 2018 года мужчина был привлечен к административной по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение пскович не сдал, то есть наказание было не исполнено. В мае в ночное время у дома № 67а по Рижскому проспекту «Лада Гранта» под управлением нетрезвого псковича остановили сотрудники ДПС.