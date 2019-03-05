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Общество

До -10 похолодает в Псковской области ночью 6 марта

6 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -5 до -10 градусов, днем - от 0 до -5.

Будет дуть ветер северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, периодами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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