Сергей Сукманюк: Все выявленные проблемы в работе медоборудования в новом здании перинатального центра исправят по гарантии

15:18, 05 марта 2019, ПАИ

«Если речь идет о проблемах в медицинском оборудовании, то об этом уведомляется организация-поставщик. Во время полной нагрузки выявляются некоторые шероховатости в работе: мы выставили 9 замечаний по работе медицинского оборудования. Это ожидаемо. Где-то специалисты уже посмотрели и разобрались, по каким-то аппаратам мы еще ждем специалистов», - заявил главный врач ГБУЗ «Псковский перинатальный центр» Сергей Сукманюк на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам работы Псковского перинатального центра, сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Сукманюк отметил, что в новом здании Псковском перинатального центра представлено и отечественное, и иностранное оборудование. Он также сообщил, что в работе перинатального центра существуют некоторые проблемы, но не медицинского характера. «Вроде того, что где-то розетка не работает, где-то вода идет плохо, то есть такие вот коммунальные вещи, но не медицинские, - уточнил главврач. - Такие факты мы стараемся оперативно устранять».

Главный врач рассказал, что к работе в перинатальном центре удалось привлечь нового специалиста-офтальмолога из детской областной больницы, который осматривает новорожденных.

Сергей Сукманюк также отметил, что в последнее время нет жалоб на хамство и грубость сотрудников перинатального центра.

Напомним, 25 января состоялась общественная приёмка Псковского перинатального центра. Врачи начали вести прием беременных для проведения скрининга и УЗИ-диагностики. 28 января в новом здании Псковского перинатального центра приняли первые роды. Перинатальный центр построен в Пскове при поддержке Правительства РФ в рамках программы Минздрава по развитию родовспомогательной службы. Цель программы — создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи матерям и детям, снижение младенческой, материнской и детской смертности. Заказчиком проекта выступила госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Центр рассчитан на 110 коек и может принимать более 4 тысяч родов в год. Строительство объекта постоянно затягивалось, но после назначения на должность врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который взял объект под личный контроль, работам была придана максимальная динамика.