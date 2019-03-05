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Псковича с синтетическим наркотиком задержали транспортные полицейские

Сотрудники транспортной полиции выявили в Пскове факт незаконного хранения наркотического средства в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские задержали 25-летнего безработного жителя Псковской области, в кармане которого обнаружили сверток из изоленты, содержащий более 3 граммов синтетического наркотика. Установлено, что молодой человек приобрел его через Интернет для личного потребления без цели дальнейшего сбыта. 

Следственное отделение Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершения противозаконного деяния, в том числе направленных на выявление сбытчиков наркотика.

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