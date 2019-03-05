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Насильнику и убийце двух женщин в Пскове грозит пожизненное заключение

43-летнему насильнику и убийце двух женщин в Пскове грозит пожизненное заключение. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области,  заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение и направил в Псковский областной суд уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого мужчины.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 (убийство двух лиц, совершённое группой лиц и сопряжённое с изнасилованием), части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Во время расследования выяснилось, что в конце июня 2014 года в одной из квартир в доме на улице Гагарина в Пскове обвиняемый изнасиловал незнакомую ему женщину 50 лет, после чего вместе с подельником убил её и 66-летнюю хозяйку квартиры.

В прокуратуре отметили, что преступления долгое время оставались нераскрытыми, «но в результате слаженной работы следственных и оперативных подразделений удалось установить злоумышленников, в том числе благодаря идентификации по биологическим следам, изъятым на месте происшествия».

Санкция наиболее строго наказания по данным статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненно.

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