Почти 33,5 млн рублей перечислены на ежемесячную выплату из средств материнского капитала в Псковской области

18:02, 05 марта 2019, ПАИ

С 2018 года семьям предоставлена возможность получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Пенсионного фонда России, всего с января 2018 года в территориальные органы ПФР по Псковской области с заявлениями на получение ежемесячной выплаты обратилось 470 владельцев сертификатов, из которых 392 человека уже получили полагающуюся им выплату на общую сумму 33 млн 469 тысяч 539,64 рублей.

Право на ежемесячные выплаты имеют семьи с низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения на одного человека в семье), в которых второй ребенок родился с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Для удобства семей подать заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев с рождения ребенка – средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за ней.

Размер выплаты из материнского капитала зависит от региона проживания семьи и равен установленному в нем прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал предыдущего года. У псковских семей, обратившихся в Пенсионный фонд в 2019 году, размер выплаты будет равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – 10 тысяч 635 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается на один год, и по прошествии этого времени семье необходимо повторно обратиться в клиентскую службу Управления ПФР или многофункциональный центр, чтобы подать новое заявление о предоставлении средств.

Напомним, что возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тысячи рублей.