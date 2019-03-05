100 площадок для воркаута передадут в муниципалитеты Псковской области в этом году

13:27, 05 марта 2019, ПАИ

100 площадок для воркаута передадут в муниципалитеты Псковской области в этом году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников 5 марта на заседании Совета муниципальных образований региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, этот факт - результат соглашения, заключенного с президентом федерации WorkOut в России Максимом Поповым. Он поручил Совету сформировать заявки для муниципалитетов и добавил, что 30 из 100 площадок уже могут быть переданы в районы.

Михаил Ведерников отметил, что, если в этом году всё получится, то подобные акции по передаче площадок для вораута станут в области ежегодными. Отметим, что мероприятия проводятся при поддержке администрации региона и «Команды 2018».