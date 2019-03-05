20 ТОСов планируется создать в Псковской области в этом году

13:23, 05 марта 2019, ПАИ

21 территориальное общественное самоуправление (ТОС) уже действует в Псковской области, в этом году планируется создать ещё 20 ТОСов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на отчетно-выборном собрании Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», которое проходит сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор поблагодарил глав муниципалитетов за работу. «Будем по возможности увеличивать сумму на ТОСы», - отметил он и добавил, что дополнительное финансирование получат самые активные ТОСы, приём заявок стартует с 1 апреля.

«НКО существенно расширяют возможности ТОСов», - подчеркнул Михаил Ведерников. Он считает, что ресурсные центры могут привлекать специалистов.

Глава региона отметил, что в прошлом году область неплохо поработала по грантам, в этом году будет три гранатовых кампании. «2019 год для нас очень важен», - заметил губернатор. По его мнению, нужны и новые организации, возможно, есть смысл провести аудит. «Наша задача - чтобы как можно больше средств привлечь в Псковскую область», - заявил Михаил Ведерников. Он добавил, что 100 млн - цель по грантам в этом году, пока поданы заявки на 51 млн. «Отдельное внимание нужно уделить партпроектам, около 80 млн рублей будет выделено на дома культуры», - сказал губернатор.