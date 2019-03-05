Руководитель Псковавтодора доложил Михаилу Ведерникову о готовности к новому дорожному сезону

14:36, 05 марта 2019, ПАИ

5 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Псковавтодора Владимиром Шаляевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Вы уже три месяца как возглавляете Пскоавтодор. Перед вами была поставлена задача — провести аудит предприятия и принять необходимые меры для того, чтобы оно встретило новый сезон дорожных работ во всеоружии. Прошу доложить, что сделано», — сказал Михаил Ведерников.

Руководитель «Псковавтодора» проинформировал главу региона о том, что при поддержке областного бюджета предприятие закупило необходимую дорожную технику. В Псковавтодор уже пришли 4 новых экскаватора-погрузчика, до конца недели поступят 5 комбинированных дорожных машин, также в скором времени будет приобретена дорожная фреза, специальная машина для рыхления и измельчения асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, к новому сезону дорожных работ за счет областных средств будут модернизированы асфальтобетонные заводы в Псковском районе и в Бежаницах, что позволит улучшить качество асфальтобетонной смеси, экологичность и производительность производства. На заводе Ammann в Псковском районе проведено 80% ремонтных работ, идет закупка дополнительного оборудования. В Бежаницах уже стали выпускать холодную асфальтобетонную смесь.

«Можно с уверенностью сказать, что планы по приведению в порядок сети областных дорог будут реализованы. Теперь у нас есть все возможности для того, чтобы справиться с этой задачей», — подытожил Владимир Шаляев и поблагодарил руководство области за поддержку.

Михаил Ведерников подчеркнул важность того, чтобы Псковавтодор был полностью самостоятельной организацией на рынке дорожных услуг, не зависящей от внешних факторов и конкурентов, и максимальное количество работ выполнял своими силами и на собственном сырье. Губернатор также поставил руководителю предприятия задачу подключаться к уборке Пскова, используя для этого имеющуюся в распоряжении учреждения технику.

Также по решению Михаила Ведерникова на базе Псковавтодора будет создана специализированная дорожная лаборатория по контролю за качеством дорожного ремонта.

Напомним, Псковская область стала участником национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), который реализуется в рамках исполнения 204-го указа президента. На его реализацию в регионе будет направлено почти 1,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.