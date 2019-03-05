Наталья Плявинская: Площадки для работы НКО в районах необходимо создать в Псковской области

14:48, 05 марта 2019, ПАИ

Площадки для работы НКО в районах необходимо создать в Псковской области, уверена начальник Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская. Об этом она сообщила на заседании Совета муниципальных образований региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Плявинская напомнила, что президент Владимир Путин поручил создать по стране целую систему ресурсных центров, и отметила, что полностью поддерживает эту инициативу.

«Уже сейчас есть пул НКО, которые могут распространить свою работу в муниципалитетах, но необходимо создать для них там соответствующие площадки. Хватит и небольших помещений, больших не нужно. Мы постараемся обеспечить и ресурсную поддержку техникой, канцтоварами, чтобы обеспечить работу этих площадок. Также будет обеспечена информационная поддержка. В Пскове уже создан опорный проектный офис «Команды 2018», и там команда экспертов прорабатывает все направления работы. Позже они начнут выезжать в муниципалитеты. В этом месяце подключится специалист по работе с добровольчеством», - рассказала Наталья Плявинская, добавив, что от муниципалитетов нужно только «сухое тёплое помещение с интернетом».

«Выстраивание отношений с общественниками - очень большое подспорье для решения социальных задач», - отметила Наталья Плявинская и заявила о своей уверенности в том, что в каждом муниципалитете есть активный человек, который сможет подать заявку на президентский грант.