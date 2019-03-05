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Общество

Средний возраст рожениц в Псковской области составил 28,5 лет

Доля матерей в Псковской области, родивших первенцев в 2017 году, составила 38,8%, вторых детей – 39,3%. Средний возраст матери при рождении детей составил 28,5 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

В Псковской области на 1 января 2018 года насчитывалось 134,8 тысячи женщин репродуктивного возраста (15-49 лет), или 39,4 процента от общей численности женщин.

Средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2018 года составил 45,4 года, что на 7,1 года больше, чем возраст мужчин. На 1000 мужчин приходилась 1 тыс. 161 женщина. Ожидаемая продолжительность жизни женщин значительно выше, чем мужчин: в 2017 году этот показатель составил 75,84 года, для мужчин 64,13 года.

Вековой юбилей отметили 32 жительницы области.

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