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Общество

Поработать над процедурой голосования по выбору мест для благоустройства пообещала замначальника УГХ

«Нам, безусловно, хотелось бы получать корректные результаты. Есть какие-то огрехи, которых можно было бы избежать, мы обязательно будем работать над этим», - прокомментировала организацию интернет-голосования по выбору места для благоустройства в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда» заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Татьяна Алексеева в прям эфире проекта ПАИ-live 5 марта.

Она подчеркнула, что интернет-голосование позволяет привлечь к решению вопросов гораздо большее количество людей, чем та же процедура оффлайн.

«Мы будем стараться, чтобы основная масса объектов была реконструирована и оборудована в летний период. Но, конечно, будем руководствоваться финансированием. На данный момент выделены 63 млн рублей. Возможно, нам разрешат какую-то долю направить на дворовые территории, потому что в заявках не только общественные территории указаны, но и дворовые», - добавила Татьяна Алексеева.

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