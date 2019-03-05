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Общество

Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний

«Ожидаем новых полезных знаний», - заявил Псковскому агентству информации лидер общественной организации PRO SPORT, член проекта «Команда 2018» Александр Кузьмин, говоря о предстоящем в Пскове форуме социально ориентированных НКО.

«С удовольствием примем участие, уже не первый раз», - добавил он. По словам Александра Кузьмина, на форумах НКО участники приобретают новые знакомства, встречают множество интересных людей, которые помогают им в реализации проектов. «А мы, соответственно, помогаем в реализации проектов другим организациям», - заметил общественник.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • Сюжет
  • VI форум социально ориентированных НКО
Наталия Асланова: Чем больше НКО будет участвовать в социальной работе, тем меньше будет напряжённость в обществе Игорь Плохов: Форум социально ориентированных НКО - хорошая возможность поддерживать связь с другими организациями Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Александр Кутузов: Если всем скоординироваться на форуме НКО, то можно добиться больших результатов Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО Игорь Соловьев о форуме СОНКО: Участвуя в таких площадках, мы показываем стабильность нашей организации Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений
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