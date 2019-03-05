Александр Кузьмин о форуме СОНКО: Ожидаем новых полезных знаний

17:04, 05 марта 2019, ПАИ

«Ожидаем новых полезных знаний», - заявил Псковскому агентству информации лидер общественной организации PRO SPORT, член проекта «Команда 2018» Александр Кузьмин, говоря о предстоящем в Пскове форуме социально ориентированных НКО.

«С удовольствием примем участие, уже не первый раз», - добавил он. По словам Александра Кузьмина, на форумах НКО участники приобретают новые знакомства, встречают множество интересных людей, которые помогают им в реализации проектов. «А мы, соответственно, помогаем в реализации проектов другим организациям», - заметил общественник.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.