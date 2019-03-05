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Общество

Жителей Псковской области приглашают к участию в конкусе вокалистов «Новая Звезда»

Телерадиокомпания «Звезда» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации проводит кастинг ежегодного Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда -2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Новая Звезда» — масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации. Организаторы планируют регулярно освещать в эфире не только основные этапы конкурса, но и отборочные туры, которые пройдут в Москве и ряде других городов (очные кастинги), а также онлайн-кастинг (прием заявок от вокалистов посредством интернет).

«Главная цель проекта «Новая Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие всех ее уголков», - отметили организаторы.

Заявки на участие в кастинге можно подать в срок до 29 марта 2019 года. Конкурсантом могут стать граждане России в возрасте от 16 до 45 лет включительно.

Более подробная информация о правилах подачи заявок и очных кастингах указана на официальном сайте телеканала НТК «Звезда».

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