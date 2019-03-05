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Общество

Куньинские кладбища будут поставлены на кадастровый учет после вмешательства прокуратуры

Куньинский районный суд удовлетворил иск прокурора о бездействии администрации сельского поселения Пухновская волость и обязал до 1 января 2020 года поставить на кадастровый учет земельные участки под гражданскими захоронениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что на территории сельского поселения вблизи деревень Пухново, Прихабы, Усмынь, Долговицы и Кресты расположены общественные кладбища. При этом документы, подтверждающие отвод земельных участков для осуществления захоронений, отсутствуют. Земельные участки, используемые для размещения мест погребения, на кадастровый учет не поставлены.

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