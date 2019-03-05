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Общество

Больную алкоголизмом жительницу Куньи ограничили в родительских правах

Больную алкоголизмом жительницу Куньи ограничили в родительских правах в отношении двух несовершеннолетних сыновей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Куньинского района.

Во время судебного процесса установлено, что ответчица систематически злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете у врача-нарколога, заботу о детях не проявляет, материально содержать не может.

Сыновья 2 и 4 лет часто остаются без присмотра, не обеспечены нормальными санитарно-бытовыми условиями, одеждой, питанием, должным образом не организовано обучение и развитие детей. Ответчица злоупотребляла спиртным вместе с другими людьми в присутствии малолетних детей.

Сыновья с ноября 2018 года воспитываются в семье у отца.

Оценив все имеющиеся в деле доказательства, суд ограничил ответчицу в родительских правах и взыскал с нее алименты на несовершеннолетних детей.

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