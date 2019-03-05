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Порезавший собутыльника великолучанин заключён под стражу

Куньинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении жителя Великие Луки, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

В ходе следствия установлено, что 8 февраля обвиняемый находился в деревне Груздово Куньинского района  с наглядно знакомыми ему молодыми людьми. Компания употребляла алкогольные напитки в больших количествах. Ночью между молодыми людьми на почве личных неприязненных отношений и в связи с сильным алкогольным опьянением возник конфликт, в ходе которого началась драка. Обвиняемый нанес своему оппоненту 3 ножевых ранения в область левой части груди.

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