Порезавший собутыльника великолучанин заключён под стражу

18:13, 05 марта 2019, ПАИ

Куньинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении жителя Великие Луки, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что 8 февраля обвиняемый находился в деревне Груздово Куньинского района с наглядно знакомыми ему молодыми людьми. Компания употребляла алкогольные напитки в больших количествах. Ночью между молодыми людьми на почве личных неприязненных отношений и в связи с сильным алкогольным опьянением возник конфликт, в ходе которого началась драка. Обвиняемый нанес своему оппоненту 3 ножевых ранения в область левой части груди.