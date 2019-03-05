Нарушения при оборудовании ФАПов выявила прокуратура в Куньинском районе

18:08, 05 марта 2019, ПАИ

В Куньинском районе в филиале Великолукской межрайонной больницы прокуратура выявила нарушения при оборудовании фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В частностии выяснилось, что большинство ФАПов расположены в деревянных одноэтажных жилых домах, которые не отвечают требованиям для помещений ФАПа. Территория ФАПов не огорожена, не благоустроена, отсутствуют удобные подъездные пути и парковочная стоянка для санитарного транспорта (ФАП находится на возвышенности на удалении от дороги). Кроме того, отсутствуют помещение для хранения лекарственных средств и помещение для персонала. Стены обклеены обоями, потолки (в том числе и процедурной) покрыты листами ДВП.

Как отметили в ведомстве, нарушения существенно затрудняют проведение периодической влажной уборки. ФАПы не оборудованы водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией (в приёмной на стене висит бытовой рукомойник и установлен таз для воды). Санитарные узлы ФАПов – дворовые туалеты.

Выявленные недостатки являются нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта и образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ.