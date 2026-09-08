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Псковские теплосети рассказали о заполнении домов теплоносителем

Псковские тепловые сети рассказали о ключевом этапе подготовки к отопительному сезону – заполнению многоквартирных домов теплоносителем. От этой процедуры зависит, будет ли тепло в квартирах с первого дня и удастся ли избежать аварий, сообщили ПАИ на предприятии.

Фото: ПАИ

«Заполнение – это подача теплоносителя во внутридомовую систему отопления до создания рабочего давления и полного удаления воздуха. Без этого при пуске тепла возможны гидроудары, завоздушивание и аварии. На этапе заполнения специалисты проверяют герметичность системы, находят слабые места и устраняют их ещё до начала сезона», – рассказали специалисты.

Процесс требует чёткого взаимодействия: теплосети подают теплоноситель до стены дома, а управляющие компании готовят и принимают систему внутри – проводят промывку, испытания, следят за давлением и удаляют воздух. УК согласовывает график с диспетчерской службой, а после заполнения оформляет акт готовности. Если какое-либо звено выпадает, заполнение откладывают – это необходимая мера безопасности.

На предприятии перечислили риски при неправильном заполнении: гидроудары могут повредить трубы и радиаторы, воздушные пробки блокируют циркуляцию, непроверенные стыки грозят протечками, возможен неравномерный прогрев квартир. Если после старта сезона батареи прогреваются неравномерно или в стояках слышен шум, теплосети рекомендуют обращаться в свою УК – именно она отвечает за удаление воздуха и регулировку внутридомовой системы.

Как сообщалось ранее, более 90 % объектов в Пскове подготовлены к предстоящему отопительному сезону. Из 1 315 жилых домов приём тепла обеспечен в 1 228, что составляет 93,4 %. При этом все 96 домов Псковского района полностью готовы к эксплуатации зимой.

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