Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения
Митинг, посвящённый Дню Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова, состоялся у памятника генерал-фельдмаршалу в Пскове сегодня, 8 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
В мероприятии приняли участие ветераны, представители общественности, курсанты.
Участники митинга почтили память защитников Родины минутой молчания, а затем возложили к памятнику гирлянду славы и цветы.
Также в этот день юные псковичи вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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