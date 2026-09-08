Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения

13:26, 08 сентября 2026, ПАИ

Митинг, посвящённый Дню Бородинского сражения русской армии под командованием Михаила Кутузова, состоялся у памятника генерал-фельдмаршалу в Пскове сегодня, 8 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

























В мероприятии приняли участие ветераны, представители общественности, курсанты.

Участники митинга почтили память защитников Родины минутой молчания, а затем возложили к памятнику гирлянду славы и цветы.

Также в этот день юные псковичи вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».