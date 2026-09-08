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Общество

Пенсию в России предложили рассчитывать исходя из 40% прежнего заработка

Пенсия в России должна составлять не менее 40% от заработка, который гражданин получал до выхода на пенсию. Такое предложение прозвучало в Госдуме на фоне снижения соотношения между размером пенсионных выплат и прежними доходами граждан, пишет ТАСС.

Фото: ПАИ

По оценке инициаторов предложения, в 2018 году пенсия составляла около 32% от утраченного заработка, тогда как сейчас этот показатель снизился до менее чем 24%. При этом предлагается закрепить ориентир не ниже 40% от прежней зарплаты.

Для увеличения пенсионных выплат предлагается пересмотреть действующий порядок страховых взносов. Один из вариантов – установить единую ставку отчислений для всех работников, другой – ввести прогрессивную шкалу, при которой размер взносов увеличивался бы вместе с доходом.

«Когда чем выше заработок, тем выше отчисления. И тогда у государства будут деньги, чтобы платить достойные пенсии», – отмечается в обосновании инициативы.

Сейчас работодатели в общем случае уплачивают за сотрудников страховые взносы в размере 30% от фонда оплаты труда. Для выплат сверх установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов применяется тариф 15,1%.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Изменения затронут в том числе граждан, достигших 80-летнего возраста, людей с инвалидностью, работающих пенсионеров и получателей накопительных пенсий.

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