Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

Псковский клинический перинатальный центр приглашает будущих мам и пап из Великих Лук и Великолукского района на бесплатную Школу материнства. Занятия начнутся 28 сентября и продлятся до 1 октября, сообщили ПАИ в перинатальном центре.

Фото: ПАИ

В течение четырех дней врачи, акушерки, медицинские сестры и психолог родильного дома расскажут о беременности, подготовке к родам, грудном вскармливании и восстановлении после рождения ребенка. Будущие родители также смогут узнать больше об обезболивании родов, уходе за новорожденными и особенностях первых дней жизни малыша.

Программа начнется 28 сентября. В 14:00 акушерка АФО Екатерина Иванова проведет занятие «Физиология беременности, подготовка организма к родам», а в 15:00 медицинская сестра отделения новорожденных Елена Павлова расскажет о грудном вскармливании.

29 сентября в 10:00 заведующая филиалом «Великолукский родильный дом» Надежда Ксенофонтова проведет занятие «Всё о родах». В 11:00 Екатерина Иванова расскажет о восстановлении после родов и послеродовом периоде.

30 сентября в 11:00 заведующая отделением патологии беременности Мария Сырицо расскажет о преиндукции родов. В 12:00 заведующий отделением анестезиологии-реанимации для женщин Павел Семенов проведет занятие об обезболивании родов.

1 октября программу завершат сразу три встречи. В 11:00 психолог Ольга Павлова расскажет о психологической подготовке к родам. В 11:30 старшая медицинская сестра отделения новорожденных Светлана Васильева проведет занятие по уходу за новорожденными. В 12:30 заведующая отделением новорожденных Галина Гусева расскажет о транзиторных состояниях в период новорожденности.

Занятия пройдут в Великолукском родильном доме. Участие бесплатное, однако предварительная запись обязательна.

Записаться можно на все занятия или выбрать отдельные темы по телефону +7 (953) 230-36-04. Запись проводит Екатерина Иванова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Псковские профсоюзы собрали для школьников учебные наборы
08 сентября 2026

Зарядные станции во дворах могут сделать частью базовой инфраструктуры домов
08 сентября 2026

«Чупакабра существует?»: загадочное существо попало в фотоловушку в Псковской области
08 сентября 2026

Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения
08 сентября 2026

Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
08 сентября 2026

На Земле началась первая магнитная буря сентября
08 сентября 2026

Псковские теплосети рассказали о заполнении домов теплоносителем
08 сентября 2026

В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...