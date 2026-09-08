В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

12:38, 08 сентября 2026, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр приглашает будущих мам и пап из Великих Лук и Великолукского района на бесплатную Школу материнства. Занятия начнутся 28 сентября и продлятся до 1 октября, сообщили ПАИ в перинатальном центре.

В течение четырех дней врачи, акушерки, медицинские сестры и психолог родильного дома расскажут о беременности, подготовке к родам, грудном вскармливании и восстановлении после рождения ребенка. Будущие родители также смогут узнать больше об обезболивании родов, уходе за новорожденными и особенностях первых дней жизни малыша.

Программа начнется 28 сентября. В 14:00 акушерка АФО Екатерина Иванова проведет занятие «Физиология беременности, подготовка организма к родам», а в 15:00 медицинская сестра отделения новорожденных Елена Павлова расскажет о грудном вскармливании.

29 сентября в 10:00 заведующая филиалом «Великолукский родильный дом» Надежда Ксенофонтова проведет занятие «Всё о родах». В 11:00 Екатерина Иванова расскажет о восстановлении после родов и послеродовом периоде.

30 сентября в 11:00 заведующая отделением патологии беременности Мария Сырицо расскажет о преиндукции родов. В 12:00 заведующий отделением анестезиологии-реанимации для женщин Павел Семенов проведет занятие об обезболивании родов.

1 октября программу завершат сразу три встречи. В 11:00 психолог Ольга Павлова расскажет о психологической подготовке к родам. В 11:30 старшая медицинская сестра отделения новорожденных Светлана Васильева проведет занятие по уходу за новорожденными. В 12:30 заведующая отделением новорожденных Галина Гусева расскажет о транзиторных состояниях в период новорожденности.

Занятия пройдут в Великолукском родильном доме. Участие бесплатное, однако предварительная запись обязательна.

Записаться можно на все занятия или выбрать отдельные темы по телефону +7 (953) 230-36-04. Запись проводит Екатерина Иванова.