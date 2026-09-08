Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Земле началась первая магнитная буря сентября

На Земле началась первая магнитная буря сентября. Около 11:00 по московскому времени геомагнитная активность превысила порог и достигла первого уровня по пятибалльной шкале. Пока буря остается слабой, сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Иллюстрация: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Возмущения начались еще накануне. К Земле подошло плазменное облако, выброшенное Солнцем около трех суток назад. Его воздействие вызвало продолжительные геомагнитные возмущения, которые сохраняются уже около суток.

Согласно прогнозу, спокойнее геомагнитная обстановка может стать не раньше чем через два дня. В ближайший период возможны магнитные бури второго уровня, а с небольшой вероятностью – и третьего, более сильного уровня.

Активность Солнца уже повлияла на полярные сияния. Их граница заметно сместилась в сторону средних широт. Сильный всплеск северного сияния наблюдался минувшей ночью – около полуночи по московскому времени сообщения о нем поступали из северных и северо-западных регионов России. Например, вечером 7 сентября полярное сияние наблюдалось в Изборске.

Сейчас авроральная активность оценивается примерно в пять баллов из десяти и остается умеренной. К вечеру сияние может снова усилиться. Теоретически его нижняя граница может опуститься до широт Москвы – примерно 53–56 градусов, однако такой сценарий пока считается маловероятным.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 сентября 2026

Псковские профсоюзы собрали для школьников учебные наборы
08 сентября 2026

Зарядные станции во дворах могут сделать частью базовой инфраструктуры домов
08 сентября 2026

«Чупакабра существует?»: загадочное существо попало в фотоловушку в Псковской области
08 сентября 2026

Митинг у памятника Кутузову прошёл в Пскове в годовщину Бородинского сражения
08 сентября 2026

Председатель Законодательного Собрания Псковской области станет гостем программы «Оглавление»
08 сентября 2026

На Земле началась первая магнитная буря сентября
08 сентября 2026

Псковские теплосети рассказали о заполнении домов теплоносителем
08 сентября 2026

В Великолукском роддоме 28 сентября стартует бесплатная Школа материнства

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...