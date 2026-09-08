На Земле началась первая магнитная буря сентября

12:59, 08 сентября 2026, ПАИ

На Земле началась первая магнитная буря сентября. Около 11:00 по московскому времени геомагнитная активность превысила порог и достигла первого уровня по пятибалльной шкале. Пока буря остается слабой, сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Возмущения начались еще накануне. К Земле подошло плазменное облако, выброшенное Солнцем около трех суток назад. Его воздействие вызвало продолжительные геомагнитные возмущения, которые сохраняются уже около суток.

Согласно прогнозу, спокойнее геомагнитная обстановка может стать не раньше чем через два дня. В ближайший период возможны магнитные бури второго уровня, а с небольшой вероятностью – и третьего, более сильного уровня.

Активность Солнца уже повлияла на полярные сияния. Их граница заметно сместилась в сторону средних широт. Сильный всплеск северного сияния наблюдался минувшей ночью – около полуночи по московскому времени сообщения о нем поступали из северных и северо-западных регионов России. Например, вечером 7 сентября полярное сияние наблюдалось в Изборске.

Сейчас авроральная активность оценивается примерно в пять баллов из десяти и остается умеренной. К вечеру сияние может снова усилиться. Теоретически его нижняя граница может опуститься до широт Москвы – примерно 53–56 градусов, однако такой сценарий пока считается маловероятным.